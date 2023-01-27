قادما من انجلترا.. الوكرة يتعاقد مع اللاعب المغربي عسال

2023-01-27 / 18:06
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الوكرة القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي أيوب عسال قادما من نادي ويمبلدون الإنجليزي.

وكتب الفريق القطري على تويتر: “نادي الوكرة يتعاقد رسميًا مع المغربي أيوب عسال لاعب ويمبلدون والذي يبلغ من العمر 21 عامًا للدفاع عن شعار الموج الأزرق لمدة خمسة أعوام حتى 2028”

وكان عسال قد وصل إلى الدوحة قبل يومين وخضع للفحوصات الطبية في مستشفى سبيتار، وذلك بعد الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد.

ولعب عسال في صفوف فريق ويمبلدون الإنجليزي الناشط في دوري الدرجة الثالثة منذ موسم 2020 – 2021، ويشغل مركز الجناح الأيمن، ولعب في هذا الموسم 31 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، ساهم خلالها في 15 هدفًا بين الصناعة والتسجيل

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