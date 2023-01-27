الخارجية العراقية: بوريطة يزور بغداد ويحضر افتتاح سفارة للمغرب
هبة بريس - وكالات
صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيجري غدا زيارة رسمية إلى العراق، يشهد خلالها افتتاح سفارة بلاده في بغداد.
وقال الصحاف في حديث لـوكالة “سبوتنيك”، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيستقبل غدا السبت، نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأضاف أنه خلال الزيارة سيشهد بوريطة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية.
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5 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
بوريطة رئيس أعطى للمغرب أشياء كثيرة
خلال الزيارة سيشهد بوريطة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية
أش نديروا بالعلاقات مع بوريطة
مجرد تساؤل.
ماذا دَوَّنَ التاريخ !!!؟؟؟
أن المغرب كان من المؤيدون لغزو العراق والمشاركين في حلف بوش ورامسفيلد.