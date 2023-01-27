“هيومن رايتس ووتش” تدعو المغرب إلى عدم تسليم سعودي إلى بلاده

هبة بريس - وكالات

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المغرب، اليوم الجمعة إلى عدم تسليم سعودي من الشيعة إلى بلاده، مشيرة إلى مخاوف من احتمال تعرضه هناك للتعذيب ومحاكمة جائرة.

وقالت المنظمة في بيان إن حسن آل الربيع، الموجود في المغرب منذ الصيف الماضي، محتجز في سجن العرجات بعد اعتقاله في مطار مراكش في 14 يناير.

وأضافت المنظمة أن الادعاء السعودي يتهم الربيع بمغادرة المملكة بطريقة غير قانونية بمساعدة من وصفهم بأنهم إرهابيون.

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