بسبب طفلها.. قنصلية بلجيكا ترفض منح رجوى الساهلي تأشيرة للسفر

2023-01-27 / 16:33
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نجلاء مزيان

أعربت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عن استيائها الشديد عقب رفض منحها تأشيرة السفر من طرف القنصلية البلجيكية للسفر رفقة طفلها.

و كشفت المؤثرة المغربية عبر مقاطع فيديو قامت بنشرهم بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أن سبب الرفض الرئيسي هو عدم توفرها على وثيقة من والد طفلها تسمح لها السفر خارج المغرب.

وفي هذا الصدد، قالت رجوى :”أنا ماشي اول مرة كندفع الفيزا ، ملي كندفع بوحدي كتخرج لي ف سيمانتها، مافيا ديال بصاح و لعنة الله عليكم و على خدمتكم يا شفارة كاملين بيكم لي وسيط بينكم و بين القنصليات”.

و أضافت قائلة:”باش ناخد رونديفو خصني 1000 درهم و باش تجمع الوراق كاملين كطلع عليك ب 10000 درهم، من نهار لي وليتو وسيط بين الناس و القنصلية مبقاتش كتقبل الفيزا حيت شفارة، عندكم الغرض أن بنادم يدفع و يعاود يدفع باش تربحوا الفلوس على ظهر المسكين”.

و واصلت:”شكون غادي يحاسبكوم دايرين مبغيتو ف عباد الله تاكلوها ان شاء الله ف الحباسات و فالمرض، مكندعيش و لكن تستاهلوا، و نهار على نهار كنتأكد أن البقاء للأقوى، اذا مكنش عندك شي حد نيت و الله لا خديتي فيزا و لا خدمتي ولا توظفتي ولا درتي شيحاجة”.

واختتمت حديثها:”دابا انا أم الولد انا لي كلشي و معندوش باه ميت مكاينش و خصك ضروري الإذن و لا الشهادة د باه، بشمن حق اذا كنت غالطة ولا حمقة قولولي، الولد ولدي مشاركني فيه حتى واحد علاش منقدرش نخرجو علاش ي يرفضولي الفيزا عليه”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع فيديو رجوى الساهلي حيث تم تداوله على نطاق واسع.

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‫6 تعليقات

  3. الولد ولدي مشاركني فيه حتى واحد علاش منقدرش نخرجو علاش ي يرفضولي الفيزا عليه*

    هذه في عقلها ولا هبلت؟ كيف ولدت وحدها!!!!!!!!!
    كيف لم يشاركها فيه احد؟!!!!!!
    ما هذا الكلام!
    الا تعلم وان بويضتها لم تلقح نفسها بنفسها؟!!!!!!!
    الا تعلم كيف تتم عملة الاخصاب؟
    هذا اشهار لتمرير قانون جديد

  4. الله ينعل اللي ما يحشم.
    بعض نساء المغرب بدؤوا الخروج عن طاعة الله.
    اللهم ردنا إليك ردا جميلا.

  5. القانون هكذا لا يحق السفر بالقاصرين دون موافقة الأب أو الأم. مع العلم ان البعض يريد تطبيع قانونه الخاصة مع التباكي بالضلم.

  6. A vrai dire et pour ne cache rien
    J habite en France et j une voisine vient de séparer officiellement avec son maire
    Le juge a décidé que la mamant garde son fils mais il la pas autorisé de voyager à l étranger avec son fifs pour que son pere puisse le voire
    C est a dire si la femme veut voyager en dehors de France elle peut mais son son fils

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