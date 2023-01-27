الموندياليتو بالمغرب .. برنامج المباريات
هبة بريس
في مايلي برنامج مباريات كأس العالم للأندية في كرة القدم المقرر مابين 1 و11 فبراير المقبل بالمغرب.
– المباراة الأولى..
1 فبراير – طنجة (الساعة الثامنة مساء)
الأهلي ضد أوكلاند سيتي
– المباراة الثانية..
4 فبراير – طنجة (الساعة السادسة والنصف مساء)
سياتل ساوندرز ضد الأهلي أو أوكلاند سيتي
– المباراة الثالثة..
4 فبراير – الرباط (الساعة الثالثة والنصف زوالا)
الوداد ضد الهلال
– المباراة الرابعة..
7 فبراير – طنجة (الساعة الثامنة مساء)
فلامنغو ضد الوداد أو الهلال
– المباراة الخامسة..
8 فبراير – الرباط (الساعة الثامنة مساء)
سياتل ساوندرز، الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد ريال مدريد
– المباراة السادسة..
11 فبراير – الرباط (الساعة الرابعة والنصف زوالا)
تحديد المركز الثالث
– المباراة السابعة..
11 فبراير – الرباط (الساعة الثامنة مساء)
النهائي
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
2 تعليقات
مباريات نارية 🔥🔥
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات