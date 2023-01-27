الإدارة التقنية الوطنية تنظم عددا من التجمعات التدريبية للمنتخبات الوطنية السنية

2023-01-27 / 14:41
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هبة بريس ـ رياضة

نظمت الإدارة التقنية الوطنية خلال هذا الأسبوع بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، أربع تجمعات إعدادية لمنتخبات الفئات السنية أقل من 13 و 14 سنة و15 سنة و16 سنة.

وتدخل هذه التجمعات الإعدادية التي أشرفت عليها الإدارة التقنية الوطنية في إطار البرنامج الجديد لإعداد جيد لجميع المنتخبات الوطنية على المدى البعيد والمتوسط.

وتهدف الإدارة التقنية الوطنية من خلال برمجة هذه التجمعات الإعدادية، توحيد طريقة العمل و التنسيق بين جميع المشرفين على هذه المنتخبات.

وعرفت الحصص التدريبية برامج نظرية وأخرى ميدانية كما اختتمت بإجراء مقابلات ودية اعدادية.

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