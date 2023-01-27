البرلمان المغربي

لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة

2023-01-27 / 13:33
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هبة بريس

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وتم التصويت بالإجماع على التعديلات الواردة على المادتين الأولي والثالثة، التي تقدمت بها الحكومة، والمتعلقة بتغيير عبارات الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، والمؤسسات العامة بالمؤسسات العمومية، في ما تم سحب باقي التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.

وفي هذا الصدد، قال السيد لقجع، إنه تم وضع هذين التعديلين انسجاما مع الأحكام الواردة في الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وكذا في في إطار توحيد المفاهيم.

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.

وتتمحور أهم المستجدات التي جاء بها هذا النص حول “تعزيز الأفضلية الوطنية”، و”دعم القيمة المضافة المحلية”، و”تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين”، فضلا عن “اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية” و”تبسيط المساطر”.

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