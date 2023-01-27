بعد التحقيق… القضاء الإسباني يعتبر جريمة الكنائس ذات خلفية إرهابية

2023-01-27 / 13:19
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

إعتبرت المحكمة الإسبانية جريمة قتل الكاهن وإصابة أربعة آخرين بمدينة ” الجزيرة الخضراء” عمل إرهابي وذو دوافع دينية بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها مع الجاني ” ياسين قنجع” البالغ من العمر 26 سنة .

وصنف قاضي التحقيق الإسباني هذا الفعل الإجرامي على أنه يدخل في خانة الكراهية ورفض الأديان الأخرى، مشيرا أنه تم تمديد إعتقال المجرم إلى حين إستكمال التحقيقات بشكل نهائي، وقالت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن الشرطة الوطنية ان إعتقال الجاني تم بعد دقائق من وقوع الجريمة ، حيث توجه صوب الشاطئ حيث ألقي عليه القبض وهو يصلي.

وعثرت الشرطة الإسبانية في بيت ” ياسين قنجع” على كمية من علب الأدوية المختلفة وأوراق أخرى ، مما يؤكد أن الأخير يعاني من إختلالات عقلية ونفسية _ حسب ما أكدته التقارير الطبية _ ، كما تتبعت الشرطة الإسبانية تدوينات الأخير على فضاءه الأزرق ليتبين أنه كان ينشر مقاطع فيديو لبعض الأئمة المتعصبين _ حسب الشرطة دائما _ .

وفي موضوع متصل قال الإعلام الإسباني ان قرار الترحيل كان قد صدر في حق الجاني شهر يونيو الماضي، لكن المغرب رفض إستلام الأخير بعد التشكيك في هويته وجنسيته.

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