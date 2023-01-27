البيضاء ومكناس تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– الدار البيضاء ومكناس : 17 ملم
– الحسيمة وسيدي سليمان : 13 ملم
– إفران وسطات : 12 ملم
– الرباط وتيط مليل : 11 ملم
– الجديدة و المحمدية وسلا : 10 ملم
– العرائش وطنجة : 09 ملم
– النواصر : 07 ملم
– بنسليمان وخريبكة وفاس : 06 ملم
– آسفي : 05 ملم
– تازة : 02 ملم
– شفشاون والناظور : 01 ملم
– بن جرير وتطوان : أقل من ميليمتر
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
16 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
الحمدلله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
انتعاش لحقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد لتعويض الاعوام السابقة..
اللهم ارحمنا
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
العرائش وطنجة : 09 ملم ارحمنا يارب
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
هذه التساقطات المطرية ستارك اثرا ايجابيا في نفوسنا ..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
نتمنى استمرار هاته التساقطات المطرية..
سكان الاطلس المتوسط والكبير معاناة مع التساقطات الثلجية الكثيفة..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم ارحمنا يارب ..
ماشاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك.
الحمد لله على هاته الامطار.ماثار انتباهي في مدينة مكناس كثرة الحفر في الطرقات مملوئة بالمياه التي تساقطت.ان لم تكن حذرا بعض السائقين الذين لا اساس لهم مع السياقة.تلك المياه في الحفر يرشون بها المواطنينن……