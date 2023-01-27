البيضاء ومكناس تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-27 / 12:43
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– الدار البيضاء ومكناس : 17 ملم

– الحسيمة وسيدي سليمان : 13 ملم

– إفران وسطات : 12 ملم

– الرباط وتيط مليل : 11 ملم

– الجديدة و المحمدية وسلا : 10 ملم

– العرائش وطنجة : 09 ملم

– النواصر : 07 ملم

– بنسليمان وخريبكة وفاس : 06 ملم

– آسفي : 05 ملم

– تازة : 02 ملم

– شفشاون والناظور : 01 ملم

– بن جرير وتطوان : أقل من ميليمتر

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‫16 تعليقات

  3. انتعاش لحقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد لتعويض الاعوام السابقة..

  13. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  16. الحمد لله على هاته الامطار.ماثار انتباهي في مدينة مكناس كثرة الحفر في الطرقات مملوئة بالمياه التي تساقطت.ان لم تكن حذرا بعض السائقين الذين لا اساس لهم مع السياقة.تلك المياه في الحفر يرشون بها المواطنينن……

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