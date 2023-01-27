البيضاء ومكناس تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– الدار البيضاء ومكناس : 17 ملم

– الحسيمة وسيدي سليمان : 13 ملم

– إفران وسطات : 12 ملم

– الرباط وتيط مليل : 11 ملم

– الجديدة و المحمدية وسلا : 10 ملم

– العرائش وطنجة : 09 ملم

– النواصر : 07 ملم

– بنسليمان وخريبكة وفاس : 06 ملم

– آسفي : 05 ملم

– تازة : 02 ملم

– شفشاون والناظور : 01 ملم

– بن جرير وتطوان : أقل من ميليمتر

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