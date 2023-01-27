تسليم رئاسة مجموعة الـ 77+الصين بين المغرب وباكستان

هبة بريس

جرى، أمس الخميس 26 يناير، بمقر مركز الأمم المتحدة في فيينا، تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 زائد الصين بين المغرب وباكستان، وذلك بين السفير المندوب الدائم للمغرب عز الدين فرحان، ونظيره الباكستاني أفتاب أحمد خوخير.

وأقيم حفل التسليم بحضور المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة فتحي والي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، غيرد مولر، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي.

كما تميز الحفل بحضور أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، آنا جوبين بريت، ومدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، نيكلاس هيدمان، وممثل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، إلى جانب سفراء من الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 زائد الصين.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد فرحان بدعم جميع أعضاء مجموعة الـ77 زائد الصين طوال العام 2022، مستعرضا حصيلة تنفيذ محاور خارطة الطريق التي قدمتها رئاسة المغرب للمجموعة يوم 26 يناير 2022.

وأكد أنه بفضل التعاون الكامل والمشاركة النشطة لأعضاء مجموعة الـ 77 زائد الصين، عززت الإنجازات التي تحققت في العام الماضي الاستدامة والإبداع والتكامل.

من جانبهم، أشاد المدراء العامون للمنظمات الدولية وسفراء الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 زائد الصين برئاسة المغرب، منوهين بقيادة المملكة وتنسيقها الناجح للمجموعة خلال العام الماضي.

يذكر أنه في يناير الماضي، تولى المغرب رئاسة فرع فيينا لمجموعة الـ 77 زائد الصين لأول مرة، وهو تكريس يعكس الثقة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة داخل المنظمات الدولية.

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