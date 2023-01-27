بالصور.. وصول فريق اوكلاند سيتي الى مطار طنجة استعدادا “للموندياليتو “

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

وصل فريق اوكلاند سيتي النيوزيلاندي ، صباح اليوم الجمعة، الى مطار طنجة الدولي ” ابن بطوطة” استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنا مدينتي طنجة والرباط .

وتوجه فريق اوكلاند سيتي مباشرة الى مدينة تطوان حيث سيجري هناك استعداداته للموندياليتو حيث سيجري اولى مبارياته أمام فريق الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل على ملعب طنجة الكبير .

وتستمر بمدينة طنجة، الاستعدادات لاحتضان منافسات كأس العالم للأندية، التي سيجري حفل افتتاحها بالملعب الكبير في القرية الرياضية، تعقبها المباراة التي ستجمع فريق الأهلي المصري بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

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