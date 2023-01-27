سلمى صلاح الدين وربيع الصقلي.. قصة حب تشعل الوسط الفني
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر يفيد أن الثنائي سلمى صلاح الدين و ربيع الصقلي تجمعهما علاقة حب من المرتقب أن تكلل بالزواج في المستقبل القريب.
و رجح العديد من النشطاء أن قصة الحب التي جمعت عارضة الأزياء سلمى صلاح الدين و الفنان ربيع الصقلي، بدأت شرارتها بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته التاسعة عشرة، حيث خطفا الأنظار آنذاك بظهورهما مع بعض في العديد من مقاطع الفيديوهات.
و في سياق متصل، أكد مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية صحة الخبر مشيرا أن علاقة الثنائي أشعلت الوسط الفني، واصفا إياها ب”العلاقة الجدية و غير العابرة” .
و أضاف المتحدث ذاته، أن السبب و راء عدم إعلانهما عن الخبر بشكل رسمي قد يعود للخلافات و المشاكل التي شهدتها علاقتهما خلال الأيام القليلة الماضية.
هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع أخبار الثنائي متسائلين عن ما إذا كانت ستتوج هذه العلاقة بالزواج.
9 تعليقات
قال رَسول اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ♥️
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 💚
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
أريد أن أعرف ماذا استفدنا من هذا الخبر
لا حول ولا قوة الا بالله
الحب حب الدين أولا
أستغرب في ناس يتزوجون امرأة لا ترتدي الحجاب ويريد أن يكون له الزواج ناجحا
تزوجهوم محجبات ولو لم يخرجوا بهم جيدا فمالباك بالتي ليست مججبة
Et ???!!!!
الله يهديكم
فينما لقيتو شي تصبين تجيبون تنشروه لينا
اصحافة ..
نشروا التعليق وبلا متبقا تختارو
لا حول ولا قوة الا بالله
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