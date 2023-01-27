سلمى صلاح الدين وربيع الصقلي.. قصة حب تشعل الوسط الفني

نجلاء مزيان - القسم الفني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر يفيد أن الثنائي سلمى صلاح الدين و ربيع الصقلي تجمعهما علاقة حب من المرتقب أن تكلل بالزواج في المستقبل القريب.

و رجح العديد من النشطاء أن قصة الحب التي جمعت عارضة الأزياء سلمى صلاح الدين و الفنان ربيع الصقلي، بدأت شرارتها بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته التاسعة عشرة، حيث خطفا الأنظار آنذاك بظهورهما مع بعض في العديد من مقاطع الفيديوهات.

و في سياق متصل، أكد مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية صحة الخبر مشيرا أن علاقة الثنائي أشعلت الوسط الفني، واصفا إياها ب”العلاقة الجدية و غير العابرة” .

و أضاف المتحدث ذاته، أن السبب و راء عدم إعلانهما عن الخبر بشكل رسمي قد يعود للخلافات و المشاكل التي شهدتها علاقتهما خلال الأيام القليلة الماضية.

هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع أخبار الثنائي متسائلين عن ما إذا كانت ستتوج هذه العلاقة بالزواج.

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