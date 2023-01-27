سفير: العلاقات المغربية الهندية شهدت تطورا كبيرا بعد الزيارة التاريخية للملك

هبة بريس

أكد السفير الهندي بالمغرب، راجيش فايشناو، أن العلاقات بين الرباط ونيودلهي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ، خاصة بعد الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى الهند سنة 2015.

وأشاد السيد فايشناو، في كلمة خلال حفل استقبال بالرباط بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مساء أمس الخميس، بالدور الريادي لجلالة الملك، وبالاهتمام الذي يوليه جلالته للعلاقات الثنائية، مبرزا أن المبادلات التجارية بين البلدين حققت نموا ملحوظا، حيث تجاوزت 3.2 مليار دولار خلال السنة الماضية.

وذكر الدبلوماسي الهندي، في هذا السياق، بأن البلدين وقعا مذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني، والفلاحة والتكوين المهني، مشيرا إلى أن الهند تعد من أكبر مشتري الفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية من المغرب.

وأبرز أن المملكة تضطلع بدور رئيسي في مجال الأمن الغذائي في الهند والعالم.

من جانبه، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن الزيارة الملكية لنيودلهي مكنت من الرقي بمستوى العلاقات بين المغرب والهند إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

وأكد السيد جازولي، في هذا الصدد، عزم البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ الصداقة بين الشعبين.

وتخلد الهند اليوم الذكرى الـ74 لعيدها الوطني، الذي يصادف أيضا دخول الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.

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