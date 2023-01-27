الحبس النافذ لمستشار جماعي بإيموزار كندر بتهمة التحرش بتلميذة

هبة بريس _ فاس

قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس الخميس 26 يناير 2023، على مستشار بجماعة ايموزار كندر ينتمي الى المعارضة بسنتين سجنا نافذة و 10 آلاف درهم غرامة مالية .

وكان المتهم الذي يشغل حارس عام بثانوية تأهيلية بإيموزار كندر، قد تم إعتقاله من طرف أمن مفوضية ايموزار كندر بعد ان وضعت شكاية ضده من طرف ولي تلميذة اتهمه بمحاولة التغرير بقاصر وربط علاقة جنسية معها علما ان هناك فيديو آخر فاضح له تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو في دردشة مع تلميذة تدرس في نفس المؤسسة التي يتولى الإشراف عليها ويظهر في حالة مهزلة غير أخلاقية التي هزت الرأي العام بإيموزار كندر .

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