لجنة التأديب بالجامعة تصدر عقوبات بالجملة على أندية ولاعبي البطولة الاحترافية

2023-01-27 / 10:47
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هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى عن الجولة الرابعة عشر.

و تقرر تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد تواركة وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

كما تم توقيف إيريك بمكسوم، لاعب فريق اتحاد تواركة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و تقرر تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقاراورات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر توقيف العربي الناجي، لاعب فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي، والذي استنفذ مدة العقوبة في اللقاء الذي جمع فريقه بإتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

كما تم توقيف حاتم الصوابي، لاعب فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي والذي استنفذ مدة العقوبة في اللقاء الذي جمع فريقه بإتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

و تم أيضا تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

و تقرر توقيف عبد المطلب فوزي، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب المحمدية والذي استنفذ مدة العقوبة في اللقاء الذي جمع فريقه بالجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

فضلا عن ذلك، تم توقيف محسن الربيبي، لاعب فريق شباب الرياضي السالمي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي والذي استنفذ مدة العقوبة في اللقاء الذي جمع فريقه بأولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا توقيف زهير الهاشيمي، لاعب فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك أسفي وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

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‫6 تعليقات

  5. لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد تواركة وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

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