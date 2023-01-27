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ظهر في فيديو يعرض ضحيتين للسرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-01-27 / 10:07
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي في ارتكاب عملية للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، جرى توثيقها بمقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على اعتراض سبيل ضحيتين، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 23 يناير الجاري، قبل تعريض أحدهما للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وهي القضية التي تفاعلت معها مصالح الأمن الوطني بجدية كبيرة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه أمس بمنطقة “المكانسة” بمدينة الدار البيضاء.

للإشارة، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف مشتبه فيه أول، يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك للاشتباه في كونه كان يتولى قيادة الدراجة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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تعليق واحد

  1. حسب وزير العدل سيطلق سراحه بعد دقائق والمشكل الخطير هو أن لديه سوابق وهذا واحد من آلاف اللصوص بالقوة يإمابدرجات نارية أو على الأرجل وبسيوف . يعني هناك شيء متعمد لنشر الدعر والفوضى في البلاد.لصبحنا مثل المكسيك أو البرازيل لا امان في الشارع.

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