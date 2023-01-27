بعد 85 سنة من البث.. نهاية رحلة إذاعة “BBC عربي” اليوم

2023-01-27 / 09:51
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هبة بريس - وكالات

يتوقف البث الإذاعي لـ بي بي سي نيوز عربي، اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 3 عصرا، بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار انتقال الخدمة العربية من الفضاء الإذاعي إلى منصات رقمية.

ويتوقف بث راديو بي.بي.سي نيوز عربي اليوم، الجمعة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش للمرة الأولى منذ إطلاقها عام 1938.

ويذيع الراديو في الساعة الثامنة وست دقائق صباحا، حلقة خاصة يحكي فيها المستمعون عن ذكرياتهم مع الإذاعة من السودان وتشاد ومصر ويذاع أيضا جزء من لقاء خاص أجراه الإذاعي محمود المسلمي مع الفنان نور الشريف وكذلك حوار مع سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، وذلك قبل الإغلاق الرسمي.

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