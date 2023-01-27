بسلاح زميله.. موظف أمن يضع حدا لحياته بالعيون

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس 26 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة، برتبة حارس أمن، على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي الخاص بزميله في العمل.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الهالك الذي يخضع من مدة لمتابعة طبية نفسية، استدعت تجريده من سلاحه الوظيفي، استغل يوم أمس الخميس عودته لمدينة العيون من عطلة سنوية، وغياب زميله الذي يقطن معه في نفس المنزل، حيث استعمل السلاح الوظيفي الخاص بهذا الأخير لوضع حد لحياته.

وقد تم إيداع جثة الشرطي الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بالتزامن مع فتح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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