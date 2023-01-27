طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

2023-01-27 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا بكل من الجبال والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي للمملكة والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار مصحوبة برعد بالشمال والوسط والريف والأطلس والمناطق الغربية المجاورة.

ومن المرتقب كذلك نزول أمطار ضعيفة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية.

كما يتوقع تساقط ثلوج فوق قمم الريف والأطلس والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السهول المحيطية والشمالية والجنوب والأطلس والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و صفر درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 07 و15 درجة بالسواحل ومنطقة سوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين صفر و07 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا في كل مناطق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمهدية وطرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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