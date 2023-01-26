مجلس الحكومة

الحكومة تطلع على اتفاق التعاون بين المغرب وجيبوتي

2023-01-26 / 22:43
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اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، ومشروع القانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون، وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في ميدان الملاحة التجارية، وذلك من خلال تنظيم وتطوير النقل البحري بين البلدين، وتبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتسهيل المبادلات التجارية عبر البحر والموانئ، وضمان تنسيق أفضل للحركة البحرية الثنائية والنقل البحري المرتبط بها؛ والتعاون من أجل إزاحة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة تطوير النقل البحري بين البلدين؛ وتعزيز التعاون في مجالات التدريب البحري والسلامة والأمن البحريين والتلوث البحري وإدارة الموانئ.

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