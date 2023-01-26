خبير ..قرار البرلمان الأوروبي استهداف مباشر للمنجزات الاقتصادية

2023-01-26 / 22:26
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هبة بريس

أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يستهدف بشكل مباشر المنجزات الاقتصادية والجيوسياسية التي حققها المغرب ويمس بمصداقية البرلمان الأوروبي ويساهم في تعكير الأجواء في سياق بالغ التعقيد”.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية”.

وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وتابع أن هذا المعطى “مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.

وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني

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