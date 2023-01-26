جماعة مكناس تدحض الإنتقادات و تطرح سبل تغلبها على الصعوبات

هبة بريس _ مكناس

أثارت مجموعة من الصور والمعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول مشاريع البنية التحتية بمدينة مكناس ، ردود افعال متباينة وزوابع من القال والقيل في أوساط الشارع المكناسي خصوصا منهم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وصلة بذات الموضوع، قالت جماعة مكناس في إحاطة لها ذات الصلة، أن مصالحها قامت وتقوم بجرد دقيق لاختلالات البنية التحتية لأجل تداركها وصيانتها وإصلاحها على غرار العمل الذي هم شارع فريد الأنصاري الذي قالت ان عملية صيانته وتهيئته قد انطلقت مساء الأربعاء الفارط في إطار تنفيذ برامج صفقة تقدر تكلفتها ب 38 مليون درهم

وأشارت ذات المصادر ان مشروع الصفقة الذي حازت عليه شركة GTR ، يشمل تهيئة الرصيف وقارعة الطريق.

المصادر ذاتها أوضحت أن الشركة الحائزة على الصفقة ستشرع في القريب العاجل في أشغال التهيئة، بعد التأخر الناتج عن الإجراءات الإدارية لصفقة شبكة الإنارة العمومية بذات الشارع، بعد أن تم فتح أظرفتها التي ناهزت مبلغ 9 مليون درهم .

وهذا المشروع يندرج في اطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة على اعتبار أن الاتفاقية تضم شركاء اخرين .

وارتباطا بهذا التنوير، تخبر الجماعة أنها تسهر على تنزيل برنامج شمولي ذو توجهين؛

أولاهما، متعلق بصفقة الإطار التي تشتغل على صيانة الطرقات على مدار السنة، وتعطى فيها الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.

و تنزيل هذا البرنامج/الصفقة الإطار، يوازيه برنامج أكبر وأكثر شمولية لجميع أحياء المدينة مضمن في إطار برنامج تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز (التوجه الثاني) لاتفاقية موقعة مابين المجلس ومؤسسة العمران، وسيتم تنزيله في القريب العاجل.

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