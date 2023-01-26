تعثر مسك نقط التلاميذ…عامل اقليم تاوريرت ينبه المدير الاقليمي

هبة بريس _ الرباط

بعد تعثر مسك نقط التلاميذ والتلميذات خلال الأسدس الأول ببعض المؤسسات التعليمية وفي خطوة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه عامل إقليم تاوريرت، مراسلة نبه فيها المدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة حول رفض مجموعة من الأطر الأكاديمية ملء استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ، وتضمنت المراسلة( التي تتوفر هبة بريس على نسخة) عبارة ” أثير انتباهكم أن مجموعة من الأطر الأكاديمية رفضت ملء استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ ويتعلق الأمر بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي؛ والثانوية الإعدادية حمان الفطواكي؛ والثانوية الإعدادية السلام؛ و الثانوية الإعدادية بدر ؛والثانوية الإعدادية واد زا؛ ومدرسة محمد الهاشمي؛ومدرسة الأمل.

وطالب عامل الاقليم بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الإطار وموافاته بنتائج الاجراءات المتخذة في هذا الصدد.

المراسلة التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل وتطبيقات الواتساب، تحولت إلى مادة دسمة للنقاش وتبادل الآراء بين مجموعة من الأساتذة وبعض المهتمين بالشأن التعليمي، اختلفت مواقفهم بين مقلل من أهميتها كونها اجراء إداري يدخل في نطاق السلطات الاقليمية، وبين معلق بلغة “الاستهجان والاستغراب من تدخل مصالح وزارة الداخلية في قطاع التعليم، كقطاع مستقل بذاته.

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