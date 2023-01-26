الحكومة تلغي هذا الشرط لتوفير اللحوم الحمراء

2023-01-26 / 19:45
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هبة بريس _ الرباط

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن مجلس الحكومة تدارس بشكل مستفيض موضوع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وأن مشروع المرسوم الأخير يرمي إلى تشجيع الاستيراد لتعزيز تمويل الأسواق، وتبديد الصعوبات أمام المستوردين.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن تغيير مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، جاء بهدف إلغاء وزن الحيوانات المستوردة، خاصة أن المستوردين وجدوا صعوبات في العثور على أبقار يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، وهو الوزن الذي كان محددا في المرسوم السابق.

وقال بايتاس “كان من الطبيعي جدا أن نلغي نهائيا شرط الوزن، لنساعد في تمويل السوق بشكل سريع، ونحن بصدد الإعداد لميكانيزمات أخرى بهدف توفير اللحوم الحمراء في الأسواق”.

وقال مجلس الحكومة في بلاغ له إن المصادقة على تغيير مرسوم وقف الاستيفاء يهدف إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، و”ذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”.

ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

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‫2 تعليقات

  1. قرار في محله من شأنه رفع الضغط الغير مبرر و الذي يفرضه المنتجون المحليون ،إلا
    استيراد اللحوم من دزولة كالارجنتين قد يجعل هذه المادة في متناول الجميع بسعر قد لا يتجاوز 50 إلى 60درهم

  2. ولكن البلاغ لم يتكلم عن الرسوم الجمركية المفروضة ولم يتكلم عن ضريبة القيمة المضافة tva وهما السبب في غلاء اللحوم والسلع المستوردة بصفة عامة.مما يعني انه لن يكون هناك انخفاض في الاسعار رغم توفر اللحوم المستوردة

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