إرتفاع أسعار اللحوم…إنعكاس على القدرة الشرائية و مطالب بفتح تحقيق

2023-01-26 / 19:23
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هبة بريس _ الرباط

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن أسعار اللحوم تعرف ارتفاعا متسارعا، بحيث يرتفع سعر اللحم ب 10 دراهم أسبوعيا، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وتساءل بووانو في سؤال شفوي موجه للحكومة، عن التدابير التي ستتخذها للحد من هذا الارتفاع المتسارع لسعر اللحوم حماية للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وعن التدابير المتخذة لفتح تحقيق في هذا الموضوع لمحاسبة المتورطين في هذا الفعل الذي وصفه بـ “الشنيع”.

وتوقف المتحدث ذاته عند بعض الأسباب التي أدت لرفع الأسعار، ومنها على سبيل المثال، يقول بووانو، أنه رغم رفع الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم ورغم تخصيص اعتماد مالي لاستيرادها، إلا أن بعض المحتكرين منعوا دخول اللحوم إلى المغرب لمصالح شخصية.

ومن الأسباب أيضا، وفق رئيس المجموعة، ما يتعلق بطريقة تربية الأبقار، بحيث يتم التدخل في جينات التناسل لدى الأبقار، وكذا المخطط الأخضر وما خلفه من آثار سلبية على تكثير عددها، بحيث يتم تشجيع الفلاح على تلقيح الأبقار لإنتاج الحليب، عوض اعتماد التناسل الطبيعي الذي كان ينتج اللحم والحليب معا

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‫10 تعليقات

  1. ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء راجع إلى مسؤولية الحكومة التي لم تحدد اسعارها ..

  2. الجفاف وقلة العشب في المراعي وغلاء الاعلاف راجع إلى ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والحليب..

  3. الكل ينهش في جسم المواطن لوبي ارتفاع الاسعار لقد نجحتم في كم الأفواه و جوع البطون نسال الله السلامة و العافية ..

  4. اللحوم الحمراء هي سبب عدة امراض نسأل الله السلامة منها ونرجوا مقاطعتها الى حين انخفاض ثمنها ..

  5. هذه نتائج المخطط المغرب الاخضر اغناء الفلاح الكبير وتفقير الفلاح البسيط ..

  8. نريد حلا عادلا لهاته الزيادة التي ارهقت جيوب المواطنين وتسببت في تفكيك العديد من الأسر المغربية..

  10. انتم السبب في ما كل ما يجري حزب العدالة والتنمية عبد الطريق لنهش الفقراء المغلوب على أمرهم.

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