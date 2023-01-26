صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3% في 2023

هبة بريس _ اقتصاد

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3 في المئة خلال 2023، مستفيداً بشكل خاص من “انتعاش الإنتاج الفلاحي وتداعياته الإيجابية على بقية الاقتصاد”.

والفلاحة هي القطاع الاقتصادي الرئيسي في المغرب (حوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، متقدمة على قطاعي السياحة والصناعة.

كما توقع التقرير أن ينخفض التضخم تدريجياً إلى حوالي 4 في المائة خلال العام الحالي.

وأرجع صندوق النقد الدولي سبب تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الضغوط التضخمية إلى تبدد صدمة أسعار السلع تدريجياً، وتشديد البلاد لسياسته النقدية.

وتوقع أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى ما يقارب 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية.

لكن التقرير لم يخف عدم اليقين بخصوص هذه التوقعات بسبب تقلبات الوضع الدولي المتدهور، خاصة بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشاد بما وصفه بـ”السياسات القوية للغاية التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة”، ورحب أيضا بتشديد المملكة للسياسة النقدية في 2022.

وحث التقرير المصرف المركزي (بنك المغرب) على مواصلة ما يسمى بـ”استراتيجية استهداف التضخم” حينما تتراجع معدلات ارتفاع الأسعار وتتبدد حالة عدم اليقين الحالية.

وتعتمد البنوك المركزية هذه السياسة النقدية كإطار لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة والعرض النقدي بُغية تثبيت الأسعار.

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