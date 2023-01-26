طائرة مغربيّة على وشك السقوط ..الحقيقة الغائبة

2023-01-26 / 18:26
0
هبة بريس

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، سوقوا له على أنه يظهر حال ذعر بين مسافرين على متن طائرة مغربية كانت على وشك التحطم.

وقال ناشرو الفيديو الذي حصد مليوني مشاهدة من هذه الصفحة وحدها إن المشاهد تظهر نجاح ربان طائرة مغربية في تفادي “كارثة”.

وقالت وكالة فرانس برس أن ” المشاهد لا تعود لطائرة كادت تسقط في البحر. ومن العناصر المثيرة للشك في المقطع الأول ظهور مقاعد باللونين الأصفر والأزرق، وهما اللونين المعتمدين من شركة “رايان إير” الإيرلندية، في حين تتحدث الادعاءات عن طائرة مغربية.

وعلى ضوء ذلك أرشد البحث باستعمال كلمات مفتاحية مثل “حادث رايانير مغاربة” إلى مقطع الفيديو نفسه منشورا على يوتيوب سنة 2020.

ونُشر الفيديو آنذاك على أنه يُظهر حالة خوف في طائرة تابعة للشركة الإيرلندية مرت بمطبات هوائية.

وأوضحت فرانس برس أنه، آنذاك، شهدت طائرة تابعة لشركة “رايان إير” كانت متجهة إلى بروكسيل من مطار وجدة (شرق المغرب) مطبات هوائية شديدة، لكن ذلك لم يؤثر على سلامتها.

أما الفيديو الثاني الذي تظهر فيه طائرة تحمل شعار شركة الطيران المغربية وهي تحلق في السماء وتقترب من مياه البحر، فهو يتشابه مع مقاطع كثيرة منتشرة على الإنترنت لمحاكاة إلكترونية لرحلات جوية.

وإثر ذلك، أكد ربان لبناني لوكالة فرانس برس بعد الاطلاع على الفيديو أنه لا يصور رحلة حقيقية. وقال الطيار الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه “هذا الفيديو مجرد محاكاة”، مشيرا إلى عناصر تقنية تجزم بذلك، منها سرعة حركة الطائرة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “يويفا” يقرر نقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان

“يويفا” يقرر نقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى…

2023-01-26 / 18:45
Photo of الملك عن الراحلة خديجة أسد: “فقدنا إحدى أيقونات الشاشة المغربية”

الملك عن الراحلة خديجة أسد: “فقدنا إحدى أيقونات الشاشة…

2023-01-26 / 17:43
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 8 إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 8 إصابات جديدة 

2023-01-26 / 17:26
Photo of تارودانت : مديرة الاكاديمية ” وفاء شاكر” تضع ملف “التعليم الأولي” تحت المجهر

تارودانت : مديرة الاكاديمية ” وفاء شاكر” تضع ملف…

2023-01-26 / 16:27
Photo of منتجو لحوم الدواجن: فيديو “الدجاج ال.ميت” مسرحية سيئة الإخراج

منتجو لحوم الدواجن: فيديو “الدجاج ال.ميت” مسرحية سيئة الإخراج

2023-01-26 / 16:19
Photo of بركان .. في تجربة فريدة، إحداث لجنة إقليمية لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة

بركان .. في تجربة فريدة، إحداث لجنة إقليمية لمواكبة…

2023-01-26 / 14:37
Photo of إنزكان : القضاء يؤجل النظر في ملف خروقات تعميرية بجماعة وادي الصفا

إنزكان : القضاء يؤجل النظر في ملف خروقات تعميرية…

2023-01-26 / 14:18
Photo of وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-26 / 13:22
Photo of إعداد وترويج ماء مسكر الحياة يجر شخصا للاعتقال بالعيون

إعداد وترويج ماء مسكر الحياة يجر شخصا للاعتقال بالعيون

2023-01-26 / 11:15
Photo of جهة سوس ماسة: الأولى وطنيا في معالجة طلبات تراخيص مشاريع التعمير

جهة سوس ماسة: الأولى وطنيا في معالجة طلبات تراخيص…

2023-01-26 / 09:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق