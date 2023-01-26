إيطاليا: إيقاف عصابة على خلفية حادث إطلاق النار عن مهاجر مغربي        

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بشمال إيطاليا وضعت كمينا محكما أسفر عن توقيف ثلاثة ايطاليين بإحدى المزارع ضواحي بيرغامو الايطالية، وذلك بناءا على موضوع برقية بحث صادرة من طرف القضاء في قضايا اجرامية تتعلق بالاعتداء على مهاجر مغربي .

هذا الحادث دفع بمصالح الأمن ، في الآن نفسه، إلى حل لغز جريمة الاعتداء على مهاجر من أصل مغربي، بعد مطاردته ومحاصرة في المزرعة وإجباره على الخروج منها بعد إطلاق رصاصة من بندقية أصابته في ساقه، ليتم اكتشافه في ما بعد، لتحل عناصر الدرك والأمن، قصد تحريره والاستماع إليه.

وحسب المصدر ذاته أن ما برروا به عن فعلتهم الشنيعة أن الضحية المغربي رفض الخروج من مزرعتهم، وهو ما دفعهم للانتقام منه بهذه الطريقة المؤلمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف المدعي العام، وذلك للكشف عن الخلفيات والأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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