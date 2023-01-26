الملك عن الراحلة خديجة أسد: “فقدنا إحدى أيقونات الشاشة المغربية”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة القديرة خديجة أسد.

ومما جاء في هذه البرقية “فقد تلقينا بعميق التأثر وبالغ الأسى، النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله تعالى، الفنانة القديرة، المرحومة خديجة أسد، أحسن الله قبولها إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان”.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس لأفراد أسرة الفقيدة، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرة الراحلة الفنية الوطنية ولسائر أصدقائها ومحبيها، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر مواساته في رحيل إحدى أيقونات الشاشة المغربية، المشهود لها بموهبتها الكبيرة وإتقانها لمجموعة من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الراقية، لاسيما تلك التي قدمتها بمعية زوجها ورفيق دربها الفنان المرحوم عبد العزيز سعد الله، والتي بصمت المشهد الفني المحلي وترسخت في ذاكرة وقلوب الجمهور المغربي.

وأضاف الملك محمد السادس “فالله تعالى نسأل أن يجزي فقيدتكم الكبيرة خير الجزاء على ما قدمته من جليل الأعمال لفنها ولوطنها، وأن يشملها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه، وأن يعوضكم عن فراقها صبرا جميلا وثوابا صادقا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0