صورة تعبيرية

منتجو لحوم الدواجن: فيديو “الدجاج ال.ميت” مسرحية سيئة الإخراج

2023-01-26 / 16:19
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هبة بريس - الرباط

علقت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن على فيديو ما أصبح يعرف إعلاميا ب”الدجاج الميت”.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه “انتشر كالنار في الهشيم مقطع فيديو لمسرحية سيئة الإخراج تظهر عملية مساومة بين شخصين يدعي أحدهما أنه صاحب محل للأكلات الخفيفة (السناك) والثاني تاجر دجاج ميت، وقد بُثر من الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية مقطع يفصح فيه صاحباه عن هويتهما”

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة للمقطع المتداول، والتمثيلية التي القصد منها إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي بالمناسبة لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر الصحيحين، بل الغرض منها حصد الإعجابات ولو على حساب مصالح الآخرين، بأسلوب مشين ينم عن عدم الإدراك بالأضرار التي سيلحقها بصورة البلد.

وأكدت الجمعية، أن مجال اشتغال المنتجين ينتهي بتسليم الدجاج والديك الرومي، حيا وبجودة عالية ويستجيب للشروط المطلوبة في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، داخل ضيعات التربية إما إلى المجازر العصرية المعتمدة للدواجن والتي تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو إلى تجار الدواجن بالجملة الذين يتولون توزيعها على محلات بيع الدجاج الحي (الرياشات).

وأضافت الجمعية، أن عملية البيع بالضيعات تخضع لمراقبة بيطرية صارمة بما يفرضه القانون الصحي رقم 99-49. في حين، عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن فهي خارج عن نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم، غير أن مثل هذا السلوك ونشره يمس بالقطاع ويضر بمصالح المربين.

وطالبت الجمعية، المسؤولين بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الغرض من نشر هذا الفيديو، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المهنيين وبسمعة البلد عبر ترويج مغالطات على نطاق واسع تتعدى حدود البلد، ولو على سبيل المزاح.

هذا ويشار إلى أن صاحب الفيديو، موضوع الجدل، أكد في تصريح لهبة بريس، أن الفيديو غير حقيقي، مشيرا إلى أنه مجرد فيديو توعوي، قام بتصويره لتوعية وتحسيس المواطنين بخطورة هذا الأمر.

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‫11 تعليقات

  1. ربما لم يقصد به سوء سوى توعية الإنسان بعدم أكل الاكلات الشعبية التي تكون مشبوهة.. والله اعلم..

  2. أراد أن يوصل رسالة بهذا الفيديو من أجل حماية المواطنين من الماكولات السريعة ..

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  3. إنها عبرة لمن يتناول مأكولات غير معروف مصدرها فهذا الشاب أرد توصيل التوعية بهذه الطريقة جزاه الله خيرا

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  9. لماذا هذآ الهلع والفتن انها علامة الساعة (الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية ) ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…. إلى أي حد سنصل!!!؟؟؟

  10. يجب على السلطات القضائية التحقيق مع تنسيق السلطات الأمنية في البحث الدقيق من أجل الحد من انتشار مثل هذا الفيديو التافه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلة الشغل..

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