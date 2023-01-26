البحرين تشيد بالدور الريادي الملك في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في افريقيا

2023-01-26 / 16:00
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هبة بريس

أشادت مملكة البحرين بالدور الريادي الذي يضطلع به الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الافريقية.

كما ثمنت المنامة، في البيان المشترك الذي توج أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة ، التي انعقدت اليوم الخميس بالمنامة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، دور جلالة الملك في تدعيم أسس السلم والامن والاستقرار بإفريقيا بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والبناء.

ورحب البيان المشترك بجهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الافريقية في مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.

وبحثت اللجنة العليا المشتركة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما وصل إليه التعاون بين البلدين من مستوى متقدم في كافة المجالات، في ظل الرعاية السامية والتوجيهات السديدة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وناقشت اللجنة أيضا مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات وما تحقق من نتائج طيبة ومثمرة أسهمت في تنمية التعاون الاقتصادي، كما تدارست أوجه تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتعليم العالي والاعلام والشباب والرياضة والنقل والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

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‫7 تعليقات

  6. رحب البيان المشترك بجهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الافريقية في مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.

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