بركان .. في تجربة فريدة، إحداث لجنة إقليمية لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة

هبة بريس : وجدة

ترأس محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، يوم الأربعاء 25 ينايرالجاري، الاجتماع الأول الخاص بإحداث اللجنة الإقليمية لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة بإقليم بركان، باعتباره ورشا استراتيجيا ورافعة لتوطيد وتشجيع التحول الرقمي بمختلف مجالات الحياة.

ويتمثل الهدف العام للجنة الإقليمية لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة، في تحقيق مبدأ الإدارة المنفتحة والتناسق والترابط الرقميين، كما تهدف -اللجنة- حسب مضمون القرار العاملي، إلى مواكبة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية في إعداد مشاريعهم المتعلقة بالتحول الرقمي، كما تسعى إلى تشجيع العمل المشترك المبني على الإبداع والابتكار في مجال الرقمنة، كما تروم اعتماد مقاربة مندمجة وطموحة عبر خلق منظومة مستدامة تمكن مختلف المتدخلين من حلول رقمية ناجعة وفعالة قائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بما يضمن التعاون المشترك بين الأطراف المعنية داخل تراب إقليم بركان لتعميم وتطوير الرقمنة وتعزيز ثقافة استعمال التطبيقات الرقمية في المجال الإداري.

فيما يتعلق بمهامها، ستنكب اللجنة الإقليمية لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة على استكمال تنزيل مضامين المخطط الإقليمي للحكامة الرقمية المندمجة انسجاما مع مرتكزات مشروعها التنموي “مجال بركان الذكي للحكامة الجيدة الدامجة والمستدامة” والذي تهدف من خلاله عمالة بركان الى التفعيل الأمثل والمشترك لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية، كما ستعمل على إرساء دعائم التكوين الفعال والمستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة في مجالات ذات الصلة بالتطبيقات المعتمدة في تتبع المشاريع والمراسلات الإدارية… كما ستمكن الأطراف المعنية من الاستفادة من رزنامة تكوينات متعلقة بولوج المواطن إلى الخدمات العمومية وتعزيز الثقافة الرقمية بنفوذ الإقليم.

وقد ثمن أعضاء اللجنة المجهودات الجبارة التي تبذلها عمالة بركان في شخص عامل الإقليم محمد علي حبوها الذي ما فتئ منذ تعيينه على استحداث أدوات ومناهج مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتحسين شروط ومناخ العمل الإداري وتبسيط المساطر وتنزيل مضامين الفصل 145 من دستور المملكة المغربية.

وتتكون اللجنة الإقليمية لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة من 23 عضو (جماعات ترابية ومصالح خارجية وهيئات أخرى) بالإضافة إلى بعض رجال السلطة ورؤساء الأقسام التابعة لعمالة بركان، يتولى كل من “قسم التنسيق وتحقيق الانسجام والالتقائية والاستثمار” و”قسم الحكامة الرقمية المندمجة” المهام التي يتم تكليفهما بها من طرف رئيس اللجنة، ويتعلق الأمر بتحضير اجتماعات اللجنة الإقليمية وإعداد التقرير السنوي وكل التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والرقمنة بإقليم بركان وعرضها في اجتماعات اللجنة الإقليمية.

تجدر الإشارة أن إقليم بركان يشق مسارا ناجحا نحو مبنى المدن الذكية وخوض غمار المنافسة مع مجموعة من الدول الكبرى خصوصا أنها ظفرت بجائزتين عالميتين بالمؤتمر الدولي الثامن للمدن الذكية المنظم بقبرص من طرف المعهد العالمي لمهندسي الكهرباء والالكترونياتIEEE SMART CITIES، كما حاز إقليم بركان على جائزة الخدمة العامة المحلية بإفريقيا في الإصدار الخاص من UCLG AFRICA-ASSAN-AMPC بأذربيدجان.

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