تارودانت : مديرة الاكاديمية ” وفاء شاكر” تضع ملف “التعليم الأولي” تحت المجهر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد النقاش الساخن الذي تناولته صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الاسبوع الجاري حول اختلالات شابت ملف التعليم الاولي بمديرية التعليم بتارودانت، كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن مديرة الأكاديمية ” وفاء شاكر” المعينة حديثا، قد باشرت إجراءات تشكيل لجنة إفتحاص لهذا الملف.

و كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، قد تداولت معلومات حول وجود تلاعبات شملت عملية إنتقاء المترشحين ، وهو ما أغضب العشرات من المربيات و المربين من نتائج هذه العملية بعد ترشحهم للمباريات التي يتم الاعلان عنها بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بعد تعرضهم للتجاهل و عدم اخبارهم بنتائج عمليات الانتقاء ، التي تشرف عليها اللجان الخاصة التي يتم تعينها من قبل المديرية الاقليمية بتارودانت ، ما يطرح اكثر من علامة استفهام عن المعايير التي تعتمدها هده اللجان في تعاملها مع المسجلين لاجتياز هده العمليات من جهة ، و من جهة ثانية ملف اخر سيطفو على الواجهة في الايام القريبة القادمة ، وهو ملف رفض بعض جمعيات الاباء وسكان بعض المناطق للمربيات اللواتي تم تعينهن من قبل اللجان الإقليمية، للعمل بوحدات التعليم الاولي بالأقسام المتواجدة بمجالهم الترابي لأسباب لازالت لم تضح اسبابها الحقيقية ، ما سوف يضع المديرية تارودانت في المحك ويضعها في مواجهة جمعيات الآباء .

ويسود انتظار من خلاصات عملية إفتحاص ملف ( التعليم الأولي) بإقليم تارودانت، الذي اشرفت عليه لجنة جهوية من الأكاديمية، والذي ستقدم خلاصاته الى مديرة الأكاديمية، من أجل الاطلاع هل الملف عرف تجاوزات من عددها من طرف القائمين على هذا الورش بمديرية تارودانت، و معها الخطوات التي ستتخذها المديرية الجهوية لإصلاح هدا الوضع القائم، من أجل انصاف الغاضبين من عملية الانتقاء التي اشرفت عليها لجنة إقليمية في وقت سابق.

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