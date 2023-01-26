في البيضاء.. سعر البيض يصل “30 ريال” و اللحم يتجاوز 100 درهم للكيلوغرام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وصل سعر البيض “الرومي” في عدد من مناطق الدار البيضاء نهار اليوم لدرهم و نصف بينما في أماكن أخرى وصل لسعر درهم و 30 سنتيم، و هو سعر لم يصله البيض منذ سنوات حتى حين يكثر الطلب عليه في أشهر رمضان.
و في الوقت الذي ارتفع فيه سعر البيض “الرومي” بحوالي 60 في المئة، ارتفع أيضا سعر بيع البيض “البلدي” و الذي أضحى في عدد من محلات الدار البيضاء بسعر درهمين و عشرين سنتيم إلى درهمين و نصف.
موازاة مع ارتفاع سعر البيض، قفز سعر لحم العجل لأكثر من 100 درهم بعدد من محلات الجزارة بالعاصمة الاقتصادية، فيما ارتفع أيضا لحم الماعز و الخروف بزيادة تراوحت بين العشرة و خمسة عشر درهم في الكيلوغرام الواحد.
و عزا مهنيون هذا الارتفاع لتكاليف الإنتاج و علف الماشية التي ارتفعت بشكل كبير خاصة في ظل تعاقب سنوات الجفاف، فضلا على المضاربة في أسواق الجملة و هو ما يجعل هامش الربح لدى باعة التقسيط يتقلص و بالتالي يعمدون بدورهم لرفع سعر البيع للعموم.
17 تعليقات
ترفع بزاف
وصل سعر البيض “الرومي” في عدد من مناطق الدار البيضاء نهار اليوم لدرهم و نصف بينما في أماكن أخرى وصل لسعر درهم و 30 سنتيم، و هو سعر لم يصله البيض منذ سنوات حتى حين يكثر الطلب عليه في أشهر رمضان.
خليه يخناز اللحم سبب امراض العصر اتركوه جزاكم الله
الخبز ارتفع تمنه كبير
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها التي تستهلكها الطبقة المتوسطة والفقيرة زادت في الإرتفاع ؛ ماذا سيأكل المسكين الذي طالما عانى من الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؟؟؟هل يأكل الحجر وربما حتى هو بالنقود هههههههههههه
كيف يعقل ان المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية والحكومة لم تراعي بجدية معيشة المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى..
نطالب بالزيادات في الأجور والمعاشات وانخفاظ في الأسعار الملتهبة ومراعاة مشاعر الفقير ..
بهذه التصرفات الرذيلة والقرارات في الزيادات المهولة ستسببون في كارثة إنسانية لا تحمد عقباها ويفوت الأوان وتقعون في مشاكل مع المواطنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بهذه الزيادات المهولة ستسببون في انحراف الشباب بتصرفه الغير الأخلاقي أي ( الكريساج) لأن الحياة عنده بدأت تصعب في المعيشة والفاهم يفهم…
أصلا اقترب شهر رمضان المبارك ولا رقيب وهذا ما جعل الأسعار ترتفع ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللحوم الحمراء يأتي منها عدة أمراض ؛نحن الفقراء تركنا لكم اللحوم الحمراء هههههههههههه.
الكل يلغي بلغاه والحكومة لاتحرك ساكنا ومن يؤدي الثمن هو الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش وحسبنا آلله ونعم الوكيل
أين هي الوعود الكاذبة التي وعدتمونها لنا هل هي مجرد بروطوكول فقط ؛ أين هو دعمكم ..كله كلام حبر على ورق فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام حسبنا الله ونعم الوكيل..
في نظري والحل الوحيد هو يجب على المواطنين المقاطعة لجميع المواد الغذائية مع وقفات احتجاجية أمام البرلمان حتى تعود الأسعار الملتهبة إلى الانخفاض من أجل حماية المواطنين من هذه المهزلة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
المغاربة لباس عليهم.يعياو مايزيدو و احنا منعياوش هههه. هما غير جاو وزادو عارفين المغاربة مرفحين اللعاقة كاينة