المجلس الجهوي للسياحة يتوقع خمسة ملايين سائح للدار البيضاء هذا العام

2023-01-26 / 16:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توقع المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء سطات استقطاب العاصمة الاقتصادية لحوالي خمسة ملايين سائح خلال السنة الجارية.

هذا التوقع أعلنه المجلس السياحة بجهة الدار البيضاء سطات خلال مجلس إدارته برسم سنة 2023، و الذي خصص لمناقشة استراتيجيات التعاون مع باقي الجهات والنهوض بالقطاع السياحي بالجهة.

و أوضح المجلس أنه و بالنظر إلى المنتجات الاستثنائية التي تتضمنها المنطقة السياحية في الدار البيضاء سطات، تصل التقديرات الأولى في أفق 2030 إلى أكثر من 5 ملايين زائر محلي وأجنبي، مبرزا أنه تمت الموافقة على خطة العمل لعام 2023 والميزانية المؤقتة ونظام التدبير الداخلي الجديد.

كما تم التأكيد مجددا خلال الاجتماع على مساهمة المشاريع الكبرى، وأهمية التواصل والترويج للمنتجات السياحية مع مراعاة أولويات عدة قطاعات منها على الخصوص، سياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة الثقافية والترفيهية، والسياحة القروية والطبيعة، والسياحة الشاطئية والرحلات البحرية.

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