العصبة الاحترافية تبرمج ثلاث مباريات اليوم إيذانا بانتهاء مرحلة الذهاب

2023-01-26 / 13:09
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هبة بريس ـ رياضة 

برمجت العصبة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول ثلاث مباريات نهار هذا اليوم ضمن الجولة الخامسة عشر و هي المباريات التي ستختم مرحلة الذهاب من البطولة الاحترافية.

و حسب برنامج المباريات، فسينطلق اللقاء الأول في الساعة الرابعة عصرا و سيجمع حسنية أكادير بالفتح الرياضي بملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير.

اللقاء الثاني المبرمج مساء اليوم، سينطلق في الساعة السادسة و الربع و سيكون طرفاه شباب المحمدية و ضيفه نهضة بركان بملعب البشير.

و ستختتم منافسات ذهاب البطولة بلقاء قوي سيجمع اتحاد تواركة ظاهرة الموسم بفريق أولمبيك خريبكة الذي يبحث عن الهروب من أسفل الترتيب، في لقاء سينطلق في الساعة الثامنة و النصف ليلا بملعب مولاي الحسن بالرباط.

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