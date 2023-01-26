منفذ جريمة الجزيرة الخضراء مغربي صدر في حقه قرار الترحيل في يونيو الماضي

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها الشرطة القضائية بالجزيرة الخضراء ان منفذ عملية القتل والطعن في الكنائس مغربي الجنسية إسمه الكامل ” ياسين كنزة” كان قد صدر في حقه قرار الترحيل في شهر يونيو الماضي دون أن يرحل قسرا إلى المغرب.

وافادت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن شهود عيان أن الجاني كان يحمل سيفا من الحجم الكبير ويصرح ” الله أكبر” و ” تموت المسيحية” قبل وبعد تنفيذ عمليات الطعن التي راح ضحيتها رجل دين وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

ورجحت التحقيقات كذلك ان السبب وراء هذه الجريمة النكراء هو اليأس الذي أصاب الجاني بعد قرار الترحيل الصادر في حقه شهر يونيو الماضي مما دفعه إلى القيام بهذه المجزرة التي هزت الرأي العام الإسباني والدولي لبشاعتها وخطورتها على قيم التعايش والإندماج بين المسلمين والأديان الأخرى.

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