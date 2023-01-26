إعداد وترويج ماء مسكر الحياة يجر شخصا للاعتقال بالعيون
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، زوال أمس الأربعاء 25 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة وترويج مسكر ماء الحياة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 1000 لتر من المواد الأولية المخمرة التي تستعمل في إعداد هذه المادة المسكرة، فضلا عن حجز مجموعة من المعدات والأواني التي تستعمل في عملية التقطير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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16 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
يجب التعامل معها بلطف
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
تحية لللشرطة الوطينة
رجل سمن هذا يجب ان يتق الله لا يعمل هذه الأعمال
الخوف حتى من الناس الكبار ليس للشباب فقط
مثل هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيرهم.
يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للحد من انتشار ترويج مسكر ماحيا ببلادنا والقضاء عليه بصفة نهائية وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
تحية وتقدير لكل أبطال الدرك الملكي على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب..
أكبر مسمم يدمر صحة الإنسان لهذا يجب على الحكومة محاربته بشتى الطرق لمنع ترويجه..
البطالة والتشرد هي المسبب الرئيسي في ترويج مسكر ماحيا ببلادنا وبالاخص في المناطق القروية الذين يعانون من الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المشكل الكبير انه كبير في السن ويقوم بمثل هذه الأفعال اللاخلاقية في إعداد السموم القاتلة (مسكر ماحيا) ولا تهمه صحة الشباب والقاصرين حسبنا الله ونعم الوكيل..
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية من أجل الوصول إلى مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء.
توقيفه في الحين ومحاكمتة باقصى عوقبة بدون رحمة ولا شفقة حتى لايكرر فعل ذلك مرة أخرى..
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بتفتيش منزله ركنا بركن مع البحث الدقيق والوصول إلى مدبريه ومحاكمتهم ..حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية..