إعداد وترويج ماء مسكر الحياة يجر شخصا للاعتقال بالعيون

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، زوال أمس الأربعاء 25 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة وترويج مسكر ماء الحياة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 1000 لتر من المواد الأولية المخمرة التي تستعمل في إعداد هذه المادة المسكرة، فضلا عن حجز مجموعة من المعدات والأواني التي تستعمل في عملية التقطير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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