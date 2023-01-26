أخنوش يسلم الرئيس السنغالي رسالة ملكية

2023-01-26 / 10:13
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هبة بريس

استقبل رئيس الجمهورية السنغالية ، ماكي سال ، أمس الأربعاء في ديامنياديو، على بعد 30 كلم من دكار، رئيس الحكومة ،عزيز أخنوش ، حاملا رسالة من الملك محمد السادس.

ويترأس أخنوش وفداً مغربياً هاما يشارك في أعمال قمة دكار 2 حول السيادة الغذائية التي افتتحت أعمالها أمس الأربعاء في ديامنياديو تحت شعار “إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”.

ويضم الوفد على الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير المملكة في السنغال حسن الناصري.

ويهدف المؤتمر المنعقد من 25 إلى 27 يناير الجاري إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

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