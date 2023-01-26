جهة سوس ماسة: الأولى وطنيا في معالجة طلبات تراخيص مشاريع التعمير

هبة بريس

تصدرت جهة سوس ماسة الرتبة الأولى سنة 2022 على المستوى الوطني، فيما يخص معالجة طلبات تراخيص المشاريع المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي.

وحسب معطيات نشرتها المنصة الرقمية “Rokhas.ma”، همت الفصل الرابع من السنة الماضية حول الجماعات الترابية بالمغرب الأكثر نجاعة في معالجة طلبات الحصول على تراخيص المشاريع المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، حافظت جهة سوس ماسة على مستوى ترتيب الجهات، على مكانتها الرائدة التي احتلتها طوال العام.

وبخصوص الترتيب على مستوى العمالات والاقاليم، جاءت عمالة إنزكان أيت ملول في المرتبة الأولى، حيث احتلت الجماعتين الترابيتين لأيت ملول والدشيرة الجهادية، على التوالي، المرتبة الأولى والثانية على المستوى الوطني.

وتعتمد المنصة الرقمية “Rokhas.ma” في تصنيفها على خمسة مؤشرات رئيسية تهم الأجل الزمني (متوسط الأجل الزمني لإصدار التراخيص)، والجاذبية (عدد التراخيص المقدمة)، والرقمنة (عدد المساطر غير المادية)، والمنظومة (مواظبة وأداء المصالح الخارجية) والجبائية (متوسط السعر الضريبي).

وتعتبر “رخص”، منصة رقمية تمكن من تدبير لامادي سلس، وشفاف مع إمكانية التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تعد عملية المعالجة رقمية بالكامل، وذلك من تقديم طلب الترخيص من المرتفق حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية، مرورا بأعضاء اللجنة الذين يطلعون على الملفات ويبدون آراءهم إلكترونيا.

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