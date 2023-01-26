فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينافاسو في غضون شهر
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن القوات الفرنسية المنتشرة لمحاربة المتطرفين في بوركينا فاسو ستنسحب في غضون شهر بعد طلب من الحكام العسكريين للبلاد- والذي جاء بعد تحرك مماثل من مالي المجاورة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن فرنسا تلقت رسميا من بوركينا فاسو قرارا بإنهاء اتفاق 2018 بشأن وجود القوات الفرنسية في البلاد.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، ”سنحترم شروط هذه الاتفاقية” التي تنص على أن القرار ساري المفعول بعد شهر من الإخطار الكتابي
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
5 تعليقات
فرنسا ستخسر كثيرا
فرنسا تتراجع يوما بعد يوم
فرنسا تعمل أعمال نكرة
فرنسا دمرت العلاقات بين المغرب والجزائر
فرنسا الماكرة