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طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-01-26 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من الجبال والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى.

ويرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة خلال النهار، فوق كل من شمال المنطقة الشرقية والريف، بينما سيلاحظ خلال الليل سقوط أمطار يحتمل أن تكون مصحوبة برعد فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، والريف والأطلس، ومناطقه المجاورة. كما يتوقع تساقط ثلوج فوق قمم الريف والأطلس، خلال الليلة الموالية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الساحل المتوسطي، والسواحل الوسطى والجنوبية والأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6- و صفر درجة بالأطلس، و هضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية والريف، و ما بين 07 و 15 درجة بالسواحل ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين صفر و07 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فلن يطرأ عليها تغيير مهم.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل والمحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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