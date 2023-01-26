الفنانة خديجة أسد تغادر إلى دار البقاء
توفيت قبل قليل الفنانة المغربية القديرة خديجة أسد بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان.
و نعى الفنان المغربي رشيد الوالي الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام قائلا:”بلغني الآن خبر محزن جدا، وفاة الفنانةوالمحبوبة خديجة أسد بالمستشفى، بعد معاناة مع السرطان”.
وأضاف قائلا:” لا أعرف ما اقول وكيف أنعي خبر وفاتها، لأن خديجة أسد أكبر من أن أجد كلمة واحدة تكفيها حقها، سنين من العطاء رفقة زوجها رحمه الله سعد الله عزيز،أضحكتنا باعمالها بروعة أسلوبها في التشخيص و فن التعامل”.
و واصل قائلا:”كان آخر عمل اشتغلت معها فيه هو قيسارية أوفلا،والذي بالرغم من المرض الشديد، لبت النداء وقامت بدور شرفي رائع ….هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن والأمومة والمسؤولية … ومن الممثلات اللاتي أبدعن بالرغم من قلة الامكانيات”.
و اختتم تدوينته:”أسعدت كل المغاربة في كل العالم، في جولاتها رفقة الفرقة المسرحية كانت لشهور تجول وتصول وتحصد الحب والإحترام في كل مكان، رحمها الله ورحم سعد الله وكل أموات المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
و تعد خديجة أسد من الممثلات القديرات اللواتي استطعن بصم أسمائهن وكذا إغناء الخزانة الفنية المغربية.
17 تعليقات
يولد الإنسان وهو غير مستعد للحياة ويموت وهو غير مستعد للآخرة الجانب المخيف في هذه الدنيا هو الرحيل المفاجي اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين .
إنا لله وإنا إليه راجعون..
سبحان الله ملي مات رجلها وهي مسكينة تمرض وصحتها الى الوراء الله يرحمها ويكون الملتقى ديالوم في الجنة ان شاء الله..
ايقونة الشاشة المغربية انا لله وإنا إليه راجعون…
رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته و ألهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة المعروفة ب” لالة فاطمة ” من أفضل السيتكومات التي رافقتنا أيام الجيل الذهبي هي و زوجها المرحوم عزيز سعد الله..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها وارحم جميع اموات المسلمين..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
انا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته..
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين..
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
أيقونة الشاشة المغربية في الزمن الذهبي اللهم ارحمها واغفر لها..
تغمدها الله بواسع مغفرته والهم ذويها واهلها ومحبيها الصبر والسلوان
وغاب مرة أخرى نجم من نجوم الفن المحترم وهرم من اهراماته
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمها وتقبلها عندك من الصالحات
ان لله وان اليه راجعون رحمها الله .والرحمة لجميع اموات المسلمين
إن لله وإن إليه راجعون لله.
ما اعطى ولله ما اخذ.
رحم الله الأخت خديجة اسد . اللهم ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وارزق أهلها الصبر والسلوان.ولا حول ولاقوة إلا بالله
إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وسائر أموات المسلمين آمين يا أرحم الراحمين.
انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمها و يرزق اهلها و دويها الصبر
الله ارحمها او ارحم راجلها او اجمعهما في الجنة انشاء الله و ما احوجنا لممثلات قديرات محترمات شريفات خبيرات في التمثيل ليس كايامنا هته كل من هب و دب يرتمي على التمثيل ثم يقول لك كدلك اغني و كدلك انا مخرج و سيناريست فتجده لم يتقن ولا شيء