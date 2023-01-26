الفنانة خديجة أسد تغادر إلى دار البقاء

2023-01-26 / 00:20
0
نجلاء مزيان _ هبة بريس

توفيت قبل قليل الفنانة المغربية القديرة خديجة أسد بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان.

و نعى الفنان المغربي رشيد الوالي الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام قائلا:”بلغني الآن خبر محزن جدا، وفاة الفنانةوالمحبوبة خديجة أسد بالمستشفى، بعد معاناة مع السرطان”.

وأضاف قائلا:” لا أعرف ما اقول وكيف أنعي خبر وفاتها، لأن خديجة أسد أكبر من أن أجد كلمة واحدة تكفيها حقها، سنين من العطاء رفقة زوجها رحمه الله سعد الله عزيز،أضحكتنا باعمالها بروعة أسلوبها في التشخيص و فن التعامل”.

و واصل قائلا:”كان آخر عمل اشتغلت معها فيه هو قيسارية أوفلا،والذي بالرغم من المرض الشديد، لبت النداء وقامت بدور شرفي رائع ….هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن والأمومة والمسؤولية … ومن الممثلات اللاتي أبدعن بالرغم من قلة الامكانيات”.

و اختتم تدوينته:”أسعدت كل المغاربة في كل العالم، في جولاتها رفقة الفرقة المسرحية كانت لشهور تجول وتصول وتحصد الحب والإحترام في كل مكان، رحمها الله ورحم سعد الله وكل أموات المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

و تعد خديجة أسد من الممثلات القديرات اللواتي استطعن بصم أسمائهن وكذا إغناء الخزانة الفنية المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

2023-01-24 / 15:16
Photo of فاطمة الزهراء لحرش تعلن دخولها القفص الذهبي

فاطمة الزهراء لحرش تعلن دخولها القفص الذهبي

2023-01-24 / 13:53
Photo of عقب انفصالها عنه..حنان الخضر تعلن عودتها لوالد طفلتها

عقب انفصالها عنه..حنان الخضر تعلن عودتها لوالد طفلتها

2023-01-23 / 10:47
Photo of للمرة الثالثة.. أغنية تجمع عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي و شاروخان

للمرة الثالثة.. أغنية تجمع عبد الفتاح الجريني و جميلة…

2023-01-20 / 14:21
Photo of الفنان عبد النبي البنيوي ينعي والدته الراحلة: “ماتت الحياة في عيني”

الفنان عبد النبي البنيوي ينعي والدته الراحلة: “ماتت الحياة…

2023-01-20 / 10:45
Photo of إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة والدها

إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة…

2023-01-19 / 17:56
Photo of لينا أكدور تنضم إلى طاقم سلمات أبو البنات

لينا أكدور تنضم إلى طاقم سلمات أبو البنات

2023-01-19 / 14:53
Photo of انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا التاريخ  

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا…

2023-01-18 / 17:53
Photo of الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ

الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف…

2023-01-18 / 16:08
Photo of محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد الناجي

محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد…

2023-01-18 / 13:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق