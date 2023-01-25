فريق برلماني يطالب بمهمة استطلاعية للمطاعم المدرسية

2023-01-25 / 22:40
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للمطاعم المدرسية، للوقوف على واقع هذه المطاعم، وظروف اشتغالها، والإمكانيات المتاحة أمامها، وكذا المستفيدين من خدماتها.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقالت المجموعة في طلبها، إن المطاعم المدرسية تكتسي أهمية بالغة، وخصوصا لتلاميذ العالم القروي، مشيرة إلى أنه يُثار بين الفينة والأخرى، تسجيل مجموعة من الملاحظات، وخصوصا على مستوى جودة خدماتها، ومن حيث التعميم وكفاية الوجبات وتنوعها، وشروط الصحة والسلامة الواجب مراعاتها حفاضا على سلامة التلاميذ وحمايتهم.

وأضافت المجموعة، في تعريفٍ بالمهمة الاستطلاعية المذكورة، أن المطاعم المدرسية، تساهم في الحد من ظاهرتي التغيب والتسرب المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها مرحلة تعليم إجباري وباعتبار التغذية المدرسية ضرورة ملحة، مبرزة أن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، كان قد أعطى سنة 2019 الانطلاقة الرسمية لبرنامج تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، تحت شعار “تجويد خدمات الإطعام المدرسي رافعة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي “، لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

وبحسب المجموعة، فإن تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للمطاعم المدرسية، سيمكن من الوقوف على واقع هذه المطاعم، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المسطرة لمختلف برامج الاطعام المدرسي.

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تعليق واحد

  1. بلا ماتمشيو غدي غي تشدو التعويضات وضربو الزرود التلميذ غدي يوكلوه ملب تجيو غي تمشيو ويرجع للجوع اللهم اعطيو لراسكوم الراحة

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