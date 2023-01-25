متشرد مغربي يجهز على قس بواسطة شاقور بالجزيرة الخضراء

2023-01-25 / 21:31
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أقدم متشرد مغربي قبل قليل على قتل قس مسيحي قرب كنيسته بواسطة ” شاقور” أمام مرأى ومسمع الجميع.

وفور إخطارها بالحادث هرعت دوريات الشرطة الإسبانية إلى عين المكان لإلقاء القبض على الجاني الذي تبين من خلال الصورة التي حصلت عليها ” هبة بريس” أنه لم يبدي أية مقاومة تجاه السلطات، حيث مكث في زاوية بجانب الكنيسة المتواجدة ب ” بلاصا ألطا” وسط مدينة الجزيرة الخضراء.

ولم تعرف إلى حدود الساعة الدوافع الحقيقية التي تسببت في هذا الحادث المؤلم الذي راح ضحيته قس معروف في المدينة ، غير ان مصادرنا رجحت أن الدافع ليس إنتقاميا وإنما مرتبط بمختل عقلي ومتشرد ينام في الشارع ومعروف لدى أجهزة الشرطة .

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