الجامعة الوطنيةلعمال الطاقة بقطاع الحافظي ترفض أي مخطط يروم تصفية المكتب

2023-01-25 / 21:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المنتظر أن يناقش المجلس الحكومي يوم غد الخميس 26 يناير 2023، مشروع قانون 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وهي الشركات التي ستحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة تحمل اسم (الشركة الجهوية متعددة الخدمات)، وحسب المادة 2 من مسودة مشروع القانون فإن هذه الشركة المساهمة تخضع لأحكام هذا القانون الجديد، ولأحكام القانون رقم 95.17 المتعلق بالشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي .

وحسب مسودة المشروع الجديد الذي من شانه أن يحدث رجة كبيرة في مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية، فإن الغرض الرئيسي للشركة هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء وتطہیر السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

ويسمح مشروع القانون الجديد للشركة الجهوية متعددة الخدمات المزمع إحداثها، القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أوالأموال، أوالمساهمات، أوالفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

قرار الحكومة إدراج هذا المشروع في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، خلف ردود فعل متباينة بين مؤيد للمشروع ورافض له أو متحفظ منه،
مصادر ” هبة بريس ” أكدت أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضويين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بجميع مكوناته تنبه إلى خطورة هذا المسعى الذي ترفضه جملة وتفصيلا، وأنها على أتم الاستعداد ومعها كل المستخدمين، كهربائيات وكهربائيين، للوقوف سدا منيعا أمام أي مخطط يروم تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. بل وتعتبر إطلاق هذا مشروع القانون المذكور بشكل أحادي من طرف الجهة المعنية بمثابة صفارة استنفار للكل القواعد الكهربائية المناضلة.

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